Italia, Zaccagni lascia il ritiro della Nazionale: svelato il motivo! Il giocatore della Lazio torna a Formello per un problema fisico

Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio, lascia il ritiro della Nazionale dopo dei test fisici non superati effettuati ieri nel campo di Coverciano. Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore non sarà in grado di scendere in campo nel match di martedì contro l’Inghilterra.

La causa riguarda una distorsione alla caviglia rimediata nel match contro l’Atalanta e quindi sta già facendo rientro al suo club di appartenenza. Dopo l’ex Milan Tonali, Zaniolo e Chiesa, dunque, anche Zaccagni lascia il ritiro dell’Italia.