Italia U21, minuti con la maglia azzurra per Bartesaghi e Camarda! I dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Un vero e proprio incubo per l’Italia Under 21 a Stettino. Nel cruciale big match del girone di qualificazione all’Europeo U21 contro la Polonia, gli Azzurrini del CT Silvio Baldini sono stati clamorosamente beffati subendo una rimonta lampo nei minuti finali. Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Pisilli all’83° minuto, i polacchi hanno ribaltato il risultato in soli tre minuti, grazie alle reti decisive siglate da due subentrati, Bogacz e Kuziemka, tra l’83° e l’86°.

Percorso in Salita per gli Azzurrini

Questa sconfitta complica notevolmente il cammino verso l’Europeo. Il percorso di qualificazione si fa ora arduo per l’Italia, che dovrà puntare alla vittoria nella gara di ritorno in casa, in programma tra undici mesi e che, ironia della sorte, sarà anche l’ultima del girone.

Dal punto di vista del Milan, i riflettori erano puntati sui giovani talenti di proprietà o in orbita rossonera, sotto l’attenta osservazione del nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese che valuta costantemente i prospetti futuri.

I Giovani del Diavolo in Campo: Bartesaghi e Camarda

Due i giocatori legati al Diavolo scesi in campo da titolari:

Davide Bartesaghi : Il terzino sinistro , in forza al Milan , ha disputato tutti i 90 minuti , ma non è stata una prestazione semplice. Il giovane difensore , che si è fatto notare per la sua corsa e duttilità , ha giocato gran parte della partita con la minaccia di un cartellino giallo sulla testa, limitandone forse l’aggressività.

Francesco Camarda: Il potente centravanti del Lecce in prestito dal Milan (uno dei prospetti più entusiasmanti), è partito anch'egli dal primo minuto, ma è stato richiamato in panchina al minuto 75, poco prima del crollo finale degli Azzurri.

Il pragmatico allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, terrà sicuramente conto di queste esperienze internazionali per la gestione futura dei suoi giovani.

Prossimo Impegno: Il Destino di Zeroli

Un altro rossonero, Kevin Zeroli, il centrocampista in prestito al Monza, non è stato convocato per questa partita, restando fuori dall’elenco dei 23. Si attende di vedere se il talentuoso mediano troverà spazio nella prossima sfida degli Azzurrini: lunedì 18 novembre in Montenegro, un’occasione per mettersi in mostra e dare un segnale positivo al Milan.