Italia Turchia, domani a Roma sarà presente anche Paolo Maldini

Domani, 11 giugno, inizieranno ufficialmente Euro2020. La gara inaugurale, prevista per le 21.00, vedrà l’Italia di Mancini sfidare la Turchia.

Con l’inizio degli Europei anche Roma diventerà la città del calcio, con svariati agenti e intermediari presenti. A tal proposito, come riporta Sky Sport, nella capitale è previsto anche l’arrivo di Paolo Maldini, oltre a quello di diversi dirigenti di club italiani e non, come ad esempio Piero Ausilio. Anche il direttore tecnico rossonero, quindi, approfitterà del viaggio per, presumibilmente, scambiare qualche chiacchiera con procuratori e intermediari.