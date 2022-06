Italia, Tardelli accusa: «Perchè ci dimentichiamo così spesso di Bearzot?»

L’ex calciatore azzurro Tardelli ha parlato di Bearzot, storico ex c.t. dell’Italia: troppo spesso il suo nome viene dimenticato

Marco Tardelli, ex calciatore azzurro, in una intervista a La Repubblica ha parlato di Enzo Bearzot, storico commissario tecnico dell’Italia campione del Mondo nel 1982.

DIMENTICATO – «Spesso ti oscurano da vivo e si sbarazzano di te da morto. Meriterebbe un grande ricordo, invece è trascurato. Parlano più di noi che di lui e non è giusto. Era una persona per bene, potevi criticarlo ma non offenderlo».

