Italia, Oriali: «Tra poco inizia il Mondiale, la delusione non mi passa»

Lele Oriali, team manager della Nazionale Italiana, ha parlato della delusione della mancata partecipazione al Mondiale: le sue parole

In occasione della presentazione del libro “Coverciano, una leggenda che continua“, il team manager della Nazionale azzurra, Gabriele Oriali, ha parlato dell’imminente Mondiale di Qatar: in particolare, di cosa si prova ad essere solo spettatori della competizione, senza poterci partecipare. Le sue dichiarazioni:

«Fra qualche giorno iniziano i Mondiali e più ci si avvicina e più rode qualcosa dentro, e fino a quando non finiscono, non mi passa. L’augurio è che nel tempo ci sia la possibilità ancora di festeggiare qualche vittoria importante come lo è stato un anno e mezzo fa con gli Europei»