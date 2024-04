Infortunio Maignan, Pioli può sorridere: cosa filtra sulle condizioni del portiere

Infortunio Maignan, buone notizie per Pioli: il portiere potrebbe recuperare già per la sfida di domenica conto il Genoa

Come riferito da Sky, ci sono buone notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan, fermo per un risentimento muscolare accusato nell’immediato pre-partita della gara di ieri contro la Juve.

Il francese infatti dovrebbe tornare regolarmente disponibile per la sfida di domenica prossima contro il Genoa, gara che potrebbe dare alla squadra di Stefano Pioli la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League.