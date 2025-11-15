Italia Norvegia, Ricci e Gabbia in campo? Gattuso ha un’idea: le ultime sulla formazione

Italia Norvegia, le ultime sulla probabile formazione per il match in programma domani sera:

Si chiude domani sera, alle ore 20:45, il cammino dell’Italia nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Il palcoscenico è d’eccezione: lo Stadio San Siro di Milano, teatro che vedrà gli Azzurri affrontare la temibile Norvegia in un match cruciale per blindare le speranze di qualificazione.

Il Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, l’ex centrocampista Campione del Mondo e attuale selezionatore della Nazionale, noto per la sua foga agonistica e il suo credo nel lavoro, è chiamato a dare un segnale forte e a trovare la giusta quadratura tattica in quella che si preannuncia una vera e propria battaglia.

Le Scelte Tattiche e l’Innesto Rossonero

Per l’ultima gara del gruppo, il CT sembra intenzionato a puntare sulla solidità e sulla densità a centrocampo, riproponendo il modulo 3-5-2. La novità più interessante per i tifosi del Diavolo riguarda proprio la mediana: Samuele Ricci, il giovane e talentuoso centrocampista del Milan, potrebbe partire titolare. Ricci, un mediano dinamico e abile nel recupero palla, è pronto a sfruttare l’occasione per dimostrare il suo valore al servizio della Nazionale.

A gara in corso potrebbe esserci spazio per un altro elemento rossonero: Matteo Gabbia. Il difensore centrale, solido e in crescita, potrebbe rappresentare un’alternativa difensiva o un cambio tattico importante nella ripresa, specialmente se la partita dovesse richiedere maggiore fisicità in area.

La Probabile Formazione (3-5-2)

Ecco l’undici che Gattuso dovrebbe schierare per affrontare gli scandinavi:

Portiere: Donnarumma

Difesa: Di Lorenzo , Mancini , Bastoni

, , Centrocampo: Politano , Barella , Ricci , Frattesi , Dimarco

, , , , Attacco: Retegui, Raspadori

Con questa formazione, che bilancia esperienza e gioventù, l’Italia cercherà di imporre il proprio gioco. La difesa a tre garantirà copertura e la possibilità di spingere sugli esterni con Di Lorenzo e Dimarco, mentre la coppia offensiva Retegui-Raspadori dovrà assicurare profondità e concretezza in fase realizzativa. L’obiettivo è chiaro: una vittoria convincente per chiudere il girone nel migliore dei modi e guadagnare l’accesso diretto o il miglior piazzamento in vista degli spareggi.