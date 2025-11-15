Connect with us

HANNO DETTO

Leao Milan, Kjaer bacchetta il portoghese: dovrebbe imparare da Gabbia! Le parole

HANNO DETTO

Kjaer alla Gazzetta: «Gabbia il mio erede! Questo Milan è tornato da scudetto con Allegri»

HANNO DETTO

Inter Milan, Bonny verso il suo primo derby di Milano! Le dichiarazioni del nerazzurro

HANNO DETTO

Jashari Milan, le parole dopo il ritorno dal lungo infortunio! Le sensazioni del centrocampista

HANNO DETTO

Camarda Milan, Di Francesco lo esalta e ha una speranza! Le parole dell'allenatore del Lecce

HANNO DETTO

Leao Milan, Kjaer bacchetta il portoghese: dovrebbe imparare da Gabbia! Le parole

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

kjaer

Leao Milan, Kjaer bacchetta il portoghese: dovrebbe imparare da Gabbia! Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’ex difensore centrale del MilanSimon Kjaer, ritiratosi dal calcio giocato nel 2024, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato con lucidità il potenziale e i margini di crescita di due suoi ex compagni: Rafael Leão e Matteo Gabbia.

Il danese ha espresso grande affetto e fiducia nei confronti di Matteo Gabbia, il difensore centrale cresciuto nel vivaio rossonero: “Se Gabbia è il mio erede? Sì, gli voglio bene. È difficile trovare un giocatore più professionale: è pronto a sacrificarsi per il Milan.” Kjaer ha esaltato le qualità morali e l’etica del lavoro di Gabbia, che lo rendono un elemento prezioso e affidabile per la retroguardia del Diavolo.

Il focus si è poi spostato su Rafael Leão, l’ala portoghese dal talento cristallino. Kjaer ha riconosciuto il potenziale illimitato del numero 10, ma ha lanciato un chiaro e forte monito sulla necessità di maggiore continuità: “Rafa può essere uno dei migliori al mondo. Se solo imparasse un po’ da Gabbia… Ha senso chiedergli ancora di essere più continuo, glielo chiedo anche io.”

⏳ Ultimatum a Leão: L’Urgenza della Crescita

L’ex capitano danese è andato oltre, elevando il livello delle aspettative per Leão con un paragone illustre: “Dembélé ha vinto il Pallone d’oro e Rafa può essere allo stesso livello.” Tuttavia, ha sottolineato l’urgenza di una crescita costante: “Deve sviluppare un 1% al giorno.” Kjaer è convinto che Leão non possa farcela da solo, ma abbia bisogno di un “allenatore e una società che lo aiutino”.

Questo messaggio risuona forte nell’attuale contesto del Milan, guidato dal tecnico Massimiliano Allegri, il mister del rigore tattico, e dal direttore sportivo, Igli Tare, l’abile dirigente che ha plasmato la rosa. Entrambi sono chiamati a supportare il fuoriclasse portoghese nella sua trasformazione da talento discontinuo a fuoriclasse assoluto. Il tempo stringe, avverte Kjaer: “Ha 26 anni e a 29 sarà troppo tardio ora o non ci arriva.”

La sfida per il Milan non è solo vincere le partite, ma anche forgiare la mentalità dei suoi campioni.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.