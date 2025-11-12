Italia Norvegia a San Siro: divieto di vendita di alcolici in città. Azzurri obbligati a vincere per sperare di evitare i playoff

Italia Norvegia in programma a San Siro: divieto della vendita di alcolici in città. La squadra di Gattuso obbligata a vincere per sperare di evitare i playoff

La Nazionale italiana entra nel vivo delle Qualificazioni Mondiali 2026 affrontando domani la Moldavia, prima di concludere il girone domenica 16 novembre a San Siro contro la Norvegia.

Per l’incontro decisivo, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto un divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (con eccezione del servizio al tavolo). Il divieto sarà in vigore dalle 8 alle 24 del 16 novembre in diverse zone centrali di Milano e dalle 12 alle 24 nella zona di San Siro e dintorni.

La sfida è cruciale: l’Italia è al secondo posto a 3 punti dalla Norvegia, favorita per la qualificazione diretta. Salvo sorprese, il CT Gennaro Gattuso dovrà prepararsi ai playoff, per non mancare la competizione mondiale per il terzo anno di fila.