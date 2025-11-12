Connect with us

Italia Norvegia a San Siro: divieto di vendita di alcolici in città. Azzurri obbligati a vincere per sperare di evitare i playoff

Calciomercato Milan: il borsino prestiti rossonero. Colombo si sblocca nel Genoa, Bennacer frena in Croazia

Son spegne le voci sul Milan: «Non lascerò l'MLS quest'inverno». Smentita totale sul possibile prestito fino a giugno dell'ex Tottenham

Jonathan David, cosa c'è di vero dietro l'interesse del Milan: indiscrezione smentite? L'ultima novità non lascia particolari dubbi

Rabiot fondamentale per Allegri: programma definito e aneddoto estivo. Per il Milan ha accetto questo stipendio. La conferma sulle cifre

Italia Norvegia a San Siro: divieto di vendita di alcolici in città. Azzurri obbligati a vincere per sperare di evitare i playoff

35 minuti ago

San Siro

Italia Norvegia in programma a San Siro: divieto della vendita di alcolici in città. La squadra di Gattuso obbligata a vincere per sperare di evitare i playoff

La Nazionale italiana entra nel vivo delle Qualificazioni Mondiali 2026 affrontando domani la Moldavia, prima di concludere il girone domenica 16 novembre a San Siro contro la Norvegia.

Per l’incontro decisivo, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto un divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (con eccezione del servizio al tavolo). Il divieto sarà in vigore dalle 8 alle 24 del 16 novembre in diverse zone centrali di Milano e dalle 12 alle 24 nella zona di San Siro e dintorni.

La sfida è cruciale: l’Italia è al secondo posto a 3 punti dalla Norvegia, favorita per la qualificazione diretta. Salvo sorprese, il CT Gennaro Gattuso dovrà prepararsi ai playoff, per non mancare la competizione mondiale per il terzo anno di fila.

