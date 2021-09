Italia-Lituania: possibile chance da titolare per un giocatore rossonero

Italia-Lituania: questa sera gli azzurri devono vincere per restare a contatto con il primo posto del girone di qualificazione a Qatar 2022

Questa sera l’Italia affronterà la Lituania nel match valido per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri devono obbligatoriamente vincere per mantenere il primo posto intatto davanti alla Svizzera, che però ha due sfide in meno.

Stando a quanto riporta Sky Sport, Roberto Mancini potrebbe inserire dal primo minuto Davide Calabria, terzino destro del Milan di Stefano Pioli.