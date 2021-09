Italia-Lituania: da Raspadori a Kean, occasione d’oro per tanti

Si chiude il ciclo azzurro di settembre con Italia-Lituania che dovrà portare tre punti e risposte più precise su qualche giocatore

La serata delle occasioni potrebbe essere il titolo più adeguato per Italia-Lituania che chiuderà il trittico di gare degli Azzurri. Dopo i deludenti e sfortunati pareggi contro Bulgaria e Svizzera, la sfida contro i baltici è di quelle impossibili da sbagliare. Pena la complicazione sempre più tortuosa della rincorsa ai Mondiali 2022.

Occasione d’oro dunque per Mancini e i suoi ragazzi per cancellare l’ultima settimana balbettante e ritrovare il sorriso perduto. Malgrado la striscia record di risultati senza sconfitta sia ormai sostanzialmente in tasca, mancare la vittoria sul prato del Mapei Stadium sarebbe quasi tragico. Ed è chiaramente uno scenario che non vogliamo nemmeno prendere in considerazione.

