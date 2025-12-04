Connect with us

News

Italia Irlanda del Nord, scelta Bergamo per il sogno Mondiale: sfida in programma il prossimo 26 marzo

Calciomercato News

Calciomercato Milan, sirene inglesi per Gimenez: spunta l'ipotesi West Ham per gennaio. Formula a sorpresa? Ultime

News

Lazio Milan, fine dell'incubo per Jashari: titolare dopo 103 giorni. Ecco dove giocherà il centrocampista svizzero

News

Lazio Milan LIVE: Leao in coppia con Loftus-Cheek, esordio per Jashari

Calciomercato News

Calciomercato Milan, tesoretto in prestito: da Chukwueze a Camarda, il punto sui riscatti. Tare prende nota

News

Italia Irlanda del Nord, scelta Bergamo per il sogno Mondiale: sfida in programma il prossimo 26 marzo

Milan news 24

Published

7 minuti ago

on

By

italia contro francia 2

Italia Irlanda del Nord in campo il 26 marzo per la semifinale: Gattuso torna dove ha esordito. Città portafortuna, ma occhio ai fantasmi di Belfast

La strada verso il Mondiale passa ancora una volta dalla Lombardia. Sei mesi dopo il debutto ufficiale sulla panchina azzurra del CT Gennaro Gattuso (coinciso con il netto 5-0 all’Estonia), Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in una notte decisiva. L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo alle ore 20.45, quando l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off mondiali.

Una sede che si conferma un vero e proprio talismano: a Bergamo, infatti, gli Azzurri sono tuttora imbattuti, vantando un bilancio di due vittorie e due pareggi nei quattro precedenti disputati.

Se il fattore campo sorride, la storia degli scontri diretti impone massima attenzione. Nonostante i 7 successi italiani su 11 incontri, l’avversario evoca ricordi agrodolci: se da un lato c’è la superiorità tecnica, dall’altro pesa ancora quel 2-1 del 1958 a Belfast che costò la partecipazione al Mondiale in Svezia, oltre al recente 0-0 che complicò il cammino verso Qatar 2022. Gattuso punta tutto sulla spinta di Bergamo per scacciare i fantasmi e conquistare la finale.

Quote Lazio Milan

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.