Italia Irlanda del Nord, scelta Bergamo per il sogno Mondiale: sfida in programma il prossimo 26 marzo

Italia Irlanda del Nord in campo il 26 marzo per la semifinale: Gattuso torna dove ha esordito. Città portafortuna, ma occhio ai fantasmi di Belfast

La strada verso il Mondiale passa ancora una volta dalla Lombardia. Sei mesi dopo il debutto ufficiale sulla panchina azzurra del CT Gennaro Gattuso (coinciso con il netto 5-0 all’Estonia), Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in una notte decisiva. L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo alle ore 20.45, quando l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off mondiali.

Una sede che si conferma un vero e proprio talismano: a Bergamo, infatti, gli Azzurri sono tuttora imbattuti, vantando un bilancio di due vittorie e due pareggi nei quattro precedenti disputati.

Se il fattore campo sorride, la storia degli scontri diretti impone massima attenzione. Nonostante i 7 successi italiani su 11 incontri, l’avversario evoca ricordi agrodolci: se da un lato c’è la superiorità tecnica, dall’altro pesa ancora quel 2-1 del 1958 a Belfast che costò la partecipazione al Mondiale in Svezia, oltre al recente 0-0 che complicò il cammino verso Qatar 2022. Gattuso punta tutto sulla spinta di Bergamo per scacciare i fantasmi e conquistare la finale.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.