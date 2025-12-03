Gravina senza filtri sulla Nazionale: «Spalletti non l’avrei mandato via neanche dopo Norvegia-Italia». Il retroscena Gattuso

Gravina risponde alle critiche e svela i piani per la rifondazione delle giovanili: «Meno tattica e più tecnica»

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport, svelando importanti retroscena e analizzando il momento delicato del calcio italiano. Gravina ha espresso un giudizio sorprendente sull’esonero dell’ex CT: «Spalletti non l’avrei mandato via neanche dopo Norvegia-Italia».

Il numero uno della Federcalcio ha poi spiegato le dinamiche del suo addio: «Mi accusano di non essermi presentato alla conferenza in cui annunciò la fine del rapporto ma non è vero, ero lì – spiega – Ma essendo la conferenza Uefa della vigilia, non potevo intervenire. L’accordo era che alla fine di quella conferenza io e Luciano, insieme, avremmo annunciato la risoluzione. Lui mi ha anticipato, è crollato alla prima domanda. Non ha trattenuto la sua esplosione di rabbia. Ma è stata una reazione da italiano vero».

Gravina ha replicato con fermezza a chi lo critica per il momento difficile della Nazionale: «Se vado via io vinciamo i Mondiali? – afferma -. Se ne avessi la certezza, sarei il primo a farmi da parte. Per questo sono un uomo sereno. Rischiamo ancora di non andare ai Mondiali? A marzo non manca molto e dopo l’inverno c’è sempre la primavera. Sono ottimista, su basi concrete, reali, su elementi oggettivi come il percorso che ci ha portato fin qui al netto del secondo tempo con la Norvegia. Il pessimismo ci fa sprecare energie. L’obiettivo è alla portata. Rimbocchiamoci le maniche. Ogni volta che la Nazionale commette un passo falso, immediatamente c’è l’indignazione popolare e si chiedono le teste. Ci sto, è il gioco dei tifosi».

Gravina e il retroscena su Gattuso

Poi, il retroscena sulla scelta di Gattuso e Baldini: «Nel Club Italia il dialogo è costante. A marzo 2025 avevamo già contattato Rino per coinvolgerlo: gli avrei affidato l’U21. Avremmo voluto a bordo anche Baldini. Così quando c’è stata l’occasione li abbiamo chiamati entrambi. Mancini si era proposto per tornare, è vero, ci ho parlato. Aveva dato la sua ampia disponibilità».

Infine, uno sguardo sul futuro con il progetto giovanile: «Stiamo poi avviando un progetto per l’attività di base dai 5 ai 13 anni con due campioni del mondo, Perrotta e Zambrotta, insieme a un maestro come Prandelli. Vogliamo cancellare l’idea di un metodo incentrato solo sulla tattica. Meno tattica e più tecnica, questo l’obiettivo. Dobbiamo liberare l’estro. I bambini si annoiano, vogliono giocare, gli allenatori tendono a ingabbiarli negli schemi già in tenera età». La chiusura è un riferimento ai club, visti come «oggettivamente antagonisti della Nazionale, anche se involontariamente».

