Gattuso in tribuna per Milan Lazio: ecco i calciatori sotto la lente d’ingrandimento del CT dell’Italia

Gattuso torna al Meazza con il vice Riccio per monitorare i nazionali: parterre de rois con Galliani, Luis Alberto e tanti artisti

Una notte di grandi firme sugli spalti del Meazza. Per il big match di questa sera tra Milan e Lazio, valido per la 13^ giornata di Serie A, la tribuna vip si riempirà di volti noti, ma gli occhi saranno puntati soprattutto su un grande ex che ora guida la Nazionale: Rino Gattuso.

Il commissario tecnico dell’Italia, accompagnato dal fedele vice Riccio, prosegue il suo tour negli stadi per monitorare da vicino la condizione dei giocatori convocabili in vista dei decisivi playoff di marzo. Per “Ringhio” sarà un ritorno a casa emozionante, ma soprattutto una missione di lavoro cruciale per valutare lo stato di forma dei blocchi italiani di Allegri e Sarri.

Oltre allo staff azzurro, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, non mancheranno altre personalità di spicco del mondo del calcio e dello spettacolo. Ci sarà l’immarcescibile ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani, e a sorpresa anche l’ex centrocampista biancoceleste Luis Alberto. Spazio poi alla musica e al glamour con la cantante Sara Toscano, i rapper Artie 5ive e 22Simba, e l’attrice e modella Beatrice Vendramin.