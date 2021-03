Italia-Irlanda del Nord, probabili formazioni: un solo rossonero in campo

Italia-Irlanda del Nord, Mancini sembra aver fatto le proprie scelte per la gara: ecco il probabile 11 dell’Italia a Parma

Italia-Irlanda del Nord, Mancini sembra aver fatto le proprie scelte per la gara: ecco il probabile 11 dell’Italia a Parma. Il Ct sembra aver sciolto gli ultimi dubbi: se in difesa non c’erano dubbi, con il rientro di Chiellini che affiancherà Bonucci e sulle fasce Florenzi ed Emerson, a centrocampo restava da decidere sull’impiego di Barella.

Quotidiani concordi nel dare all’interista una maglia da titolare nel terzetto con Verratti e Locatelli. In porta Donnarumma mentre in avanti Mancini schiererà Berardi insieme ad Insigne e Immobile.