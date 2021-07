Italia Inghilterra, confronto sui rigori: Donnarumma supera Pickford

Secondo la Gazzetta dello Sport e i dati da loro raccolti, Gianluigi Donnarumma sarebbe favorito rispetto a Jordan Pickford in caso di finale ai tiri di rigore.

Come si legge, sui 72 tiri affrontati in carriera l’azzurro ne ha respinti 15, il 20.8% di media. Pickford, invece, ne ha disinnescati 9 su 51, abbassando la media al 17.65%. Leggendo i dati complessivi, l’inglese ha subito appena un gol su palla inattiva ma, sempre secondo la rosea, soprattutto per la bravura del reparto difensivo. Donnarumma è giocatore più completo e di prospettiva.