Italia, Gnonto: «Mancini crede davvero nei giovani. Sterling il mio modello»

Il baby attaccante dell’Italia Gnonto si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera

Willy Gnonto, baby attaccante dell’Italia esploso nelle recenti partite di Nations League della Nazionale, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera.

GOL PIU GIOVANE – «Non è servito a niente, mi dispiace sia arrivato in una sconfitta del genere. La cosa più importante era vincere, invece è andata male».

PASSO INDIETRO CON LA GERMANIA – «Non è questione di Gnonto o di non so chi altro. I tedeschi sono stati superiori in tutti gli aspetti, sono molto più avanti di noi e non certo da ieri. Siamo un gruppo giovane, molti fino a due settimane fa non avevano mai giocato assieme. Stiamo cercando di ripartire e davanti abbiamo due anni difficili ma belli: c’è entusiasmo, qualità ed esperienza. Vediamo cosa succede. Intanto penso a fare bene l’Europeo Under 19: abbiamo una squadra forte».

