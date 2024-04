Lecce Monza 1-1, succede tutto nel recupero: come cambia la classifica di Serie A. Il tabellino del match

Incredibile al Via del Mare: Lecce e Monza pareggiano in un match con pochissime emozione fino al 90esimo. Nei minuti di recupero le reti di Krstovic e Pessina. In attesa della sfida del Milan contro la Juventus ecco come cambia la classifica di Serie A.

Inter 86

Milan 69

Juventus 64

Bologna 62

Roma 58

Atalanta 54*

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47*

Torino 46

Monza 44*

Genoa 39

Lecce 36*

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Empoli 31

Frosinone 31*

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15*

*una partita in meno