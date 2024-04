Formazioni ufficiali Juve Milan: le scelte di Allegri e Pioli per il match in programma alle 18:00 all’Allianz Stadium

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juve Milan, gara valida per la 34esima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Allegri e Pioli per il match che andrà in scena all’Allianz Stadium: fischio d’inizio alle 18:00.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.