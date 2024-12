Milan Genoa, le probabili formazioni: la scelta su Camarda e Theo Hernandez. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, domani sera, sarà impegnato nella delicatissima sfida contro il Genoa a San Siro. Paulo Fonseca, come riportato da Sky, ha in serbo grandi sorprese in formazione.

MILAN (4-2-3-1), probabile formazione: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All. Fonseca.

GENOA (4-3-3, probabile formazione): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira