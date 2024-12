Fonseca Milan: «Difficoltà con i senatori? A questo livello è normale». Le dichiarazioni in conferenza del tecnico rossonero

Fonseca, nella conferenza stampa del match del Milan contro il Genoa, è tornato a parlare del suo confronto con i giocatori.

SI ASPETTAVA LE DIFFICOLTA’ NEL RAPPORTO CON I SENATORI DELLA SQUADRA – «Si, a questo livello è normale, è perfettamente normale avere queste situazioni. Io sono pagato anche per cercare soluzioni e risolvere problemi. E’ quello che sto facendo e che so. Mai chiudo gli occhi per i problemi, io affronto i problemi, non mi nascondo. Io sono qui pronto per risolverli perchè è normale in tutte le squadre e tutte le famiglie. Noi siamo una famiglia ed è normale avere problemi».

