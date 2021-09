Italia, Di Lorenzo: «Momento in cui la palla non entra. Vinciamo mercoledì»

Giovanni Di Lorenzo ha commentato il pareggio per 0-0 tra Svizzera e Italia: ecco le dichiarazioni del terzino azzurro

Giovanni Di Lorenzo ha così analizzato il pareggio dell’Italia in casa della Svizzera per 0-0 ai microfoni di RaiSport.

«Ci portiamo a casa la prestazione. E’ un momento in cui la palla non entra, ora pensiamo a mercoledì. E’ un momento così, ma creiamo tanto e sarebbe stato peggio se non lo avessimo fatto. Contro la Lituania ora dobbiamo vincere. Rigore sbagliato? E’ stato un episodio importante, ma non è stata l’unica occasione. Jorginho tante volte ci ha fatto gioire, oggi è andata male. Non è un problema, testa alla prossima».

