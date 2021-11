Isco Milan, Ancelotti chiarisce la situazione in conferenza: cosa ha detto

Isco Milan: Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha chiarito la situazione legata al trequartista spagnolo. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha chiarito la situazione legata a Isco, da tempo al centro delle voci di mercato. Le sue dichiarazioni.

ISCO – «Non devo parlare con lui, gli voglio bene e non è un problema. Mi ha detto che si era già riscaldato, era pronto per entrare ed è entrato. È arrabbiato perché non gioca ma non mi ha mai mancato di rispetto e io non ho mai mancato di rispetto a lui. E lui non mancherà mai di rispetto a me e io non mancherò mai di rispetto a lui. Abbiamo un rapporto che non è solo professionale, abbiamo passato molto tempo insieme».