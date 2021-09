Isco Milan: Liverpool defilato, resta una concorrente italiana

Dopo un corteggiamento estivo Isco è rimasto a Madrid, ma il Milan è pronto a tornare alla carica, la concorrenza non manca

Obiettivo Isco. Il centrocampista spagnolo quest’estate è stato corteggiato dal Milan, ed au un certo punto sembrava davvero vicino adi indossare la maglia rossonera, salvo poi decidere, anche grazie ad Ancelotti che gli ha dato fiducia, di restare a Madrid. Ma il Milan è pronto a tornare alla carica anche se la concorrenza non manca.

Secondo quanto riportato da “Diario Gol”, il giocatore sarebbe infatti stato offerto al Liverpool in vista della sessione invernale di calciomercato, con gli inglesi che non si sarebbero però detti interessati all’acquisto del suo cartellino. Per il trequartista quindi il Milan dovrebbe però battere la concorenza della Juventus.I bianconeri e i rossoneri sembrerebbero essere, ad oggi, gli unici 2 club ad avere un certo interesse per Isco.