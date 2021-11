Real Madrid, Ancelotti: «Questo il club più prestigioso. Sulla Decima…»

Carlo Ancelotti parla del suo ritorno al Real Madrid, raccontando poi un retroscena sulla vittoria della Decima: le sue parole

Carlo Ancelotti, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico della Real Madrid University School European, ha parlato della sua esperienza sulla panchina blanca.

REAL MADRID – «Questo è il club più prestigioso, con più storia e più tifosi al mondo. Per me è una responsabilità enorme esserne l’allenatore. Il Real ha 13 Champions League e nessun altro ne ha così tanto. Ho avuto la fortuna di stare in questo club qualche anno fa e ora sto cercando di godermi di nuovo l’esserne parte».

DECIMA – «La Decima era qualcosa che tutto il Real Madrid voleva e aveva una grande motivazione per ottenerla. Dal primo all’ultimo minuto i giocatori hanno voluto quel titolo. Il motivo per cui il Real Madrid ha vinto La Décima era l’atmosfera: non solo quella dei giocatori ma di tutto lo spogliatoio. Erano tutti molto motivati, dai medici, allo staff e tutti. Era un ambiente particolare e tutti ci credevano».