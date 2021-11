Italia, Mancini cambia in vista dell’Irlanda del Nord: dentro Tonali

In vista di Irlanda del Nord-Italia, Mancini si appresta a fare diversi cambi di formazione. Tonali pronto dal 1′, ipotesi Scamacca titolare

Domani sera, l’Italia si gioca in casa dell’Irlanda del Nord l’ultima chance di qualificazione diretta al Mondiale di Qatar 2022. Bisogna vincere e farlo anche con tanti gol per tenere staccata la Svizzera, contemporaneamente impegnata con la Bulgaria. E a Belfast il c.t. Mancini dovrebbe apportare diversi cambi di formazione rispetto alla sfida di venerdì proprio con elvetici.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Tonali dovrebbe prendere il posto di Locatelli dal 1′. Il milanista ha convinto nella serata dell’Olimpico e il commissario tecnico è pronto a dargli questa occasione. In attacco, Belotti dovrebbe sedersi in panchina con l’inserimento di Berardi, lo spostamento di Chiesa a sinistra e l’ormai abituale accentramento di Insigne. Scalpita per una chance, però, anche Scamacca che contro la difesa fisica dell’Irlanda del Nord potrebbe fare a sportellate e dare forza all’attacco.