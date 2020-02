Inzaghi: «Il Milan si sta riprendendo, i tifosi devono essere pazienti»

Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Benevento, ha parlato del prossimo derby e di Zlatan Ibrahimovic

Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Benevento, a Sky Sport ha parlato del prossimo derby e di Zlatan Ibrahimovic: «Ci sono tanti giocatori bravi in campo, e l’Inter sta facendo qualcosa di molto importante ma conoscendo Conte, non avevo dubbi, mentre il Milan si sta riprendendo e auguro a tutti di fare sempre meglio. Ibra è una certezza, ci tiene molto alla professione, e se non si fosse sentito al 100% non sarebbe mai tornato a Milano.

Ha portato mentalità, ha sgravato tanti giovani ragazzi dalle responsabilità e infatti in diversi sono già cresciuti: la carta di identità non si vede neppure, adesso deve contribuire a farli tornare in Europa, anche se per ricostruire i fasti di un tempo servirà tempo. E il pubblico, anche se abituato bene, dovrà essere paziente. Sarò molto felice se il Milan vincesse il derby».