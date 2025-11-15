Inter Milan, in Serie A nessuno come la squadra di Cristian Chivu nelle sfide casalinghe. Una sola sconfitta

Il 23 novembre si avvicina e l’atmosfera si fa incandescente in vista del Derby di Milano tra Inter e Milan. Il match, valido per il campionato di Serie A, vedrà la squadra nerazzurra, guidata dall’allenatore rumeno Cristian Chivu, giocare “in casa” nel leggendario stadio di San Siro.

L’evento si preannuncia come uno spettacolo di folla e passione: sono attesi circa 75.000 spettatori. Data l’ufficialità della partita a carico dei nerazzurri, la maggioranza del pubblico sarà composta da tifosi interisti, pronti a sostenere con entusiasmo la propria squadra. L’unica eccezione, come di consueto, sarà la Curva Sud, settore storico riservato agli ultras rossoneri, che non mancheranno di far sentire il loro supporto al Diavolo.

La Roccia Nerazzurra: San Siro Fortino Imbattibile

Il fattore campo si rivela un elemento cruciale e decisamente a favore dell’Inter in questa stagione. I numeri parlano chiaro e incoronano la formazione di Chivu come la migliore del campionato italiano per rendimento casalingo.

Nelle sei partite giocate finora tra le mura amiche, i nerazzurri hanno dimostrato una solidità impressionante, trasformando San Siro in un vero e proprio fortino quasi inespugnabile:

Punti ottenuti in casa: 15 su 18 disponibili.

15 su 18 disponibili. Bilancio: 5 vittorie e 1 sola sconfitta.

Questo ruolino di marcia interno è la dimostrazione della forza del team interista, capace di imporre il proprio gioco e di capitalizzare l’energia del pubblico amico.

La Sfida del Milan: Espugnare il Fortino

Per il Milan, dunque, l’impresa si presenta ardua. I rossoneri dovranno non solo affrontare una squadra in ottima forma ma anche superare l’ostacolo di una netta predominanza di tifo avversario. La sfida per il Diavolo sarà quella di replicare la mentalità mostrata nei big match esterni, cercando di limitare l’influenza del pubblico e di sfruttare ogni minima distrazione della difesa nerazzurra.