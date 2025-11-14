Inter Milan, grandi occasioni create e sprecate: il dato sulle squadre di Chivu e Allegri

Inter Milan, grandi occasioni non solo create, ma anche sprecate. Il dato sulle formazioni guidate da Chivu e Allegri

Inter e Milan dominano la Serie A in una doppia classifica che mette in luce sia la loro forza offensiva sia un preoccupante deficit di cinismo. Le due formazioni milanesi, che si preparano all’imminente Derby della Madonnina, sono infatti prima e seconda non solo per grandi occasioni create, ma anche per grandi occasioni sprecate.

Le Macchine da Creazione: Un Primato Offensivo

I dati forniti da SofaScore confermano quanto già emerso: la Serie A è un affare milanese quando si parla di volume offensivo. L’Inter, guidata dal tecnico Cristian Chivu, è in testa alla graduatoria con ben 47 grandi occasioni create fino a questo punto del campionato. Una cifra che testimonia la costante pressione e la manovra fluida della squadra.

A inseguire, c’è il Milan. Il Diavolo, sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha prodotto un notevole bottino di 31 grandi occasioni. Sebbene distanziati dai cugini, i rossoneri dimostrano di avere la qualità e la capacità per arrivare spesso davanti alla porta avversaria.

Il Rovesci della Medaglia: Lo Spreco Preoccupante

Tuttavia, il rovescio della medaglia rivela un problema di concretezza che affligge entrambe le formazioni. I dati di SofaScore evidenziano che Inter e Milan sono, rispettivamente, anche le squadre che hanno sprecato il maggior numero di queste clamorose occasioni da gol.

L’Inter detiene il poco lusinghiero primato con 30 grandi occasioni sprecate, un numero che fa riflettere sulla freddezza degli attaccanti nerazzurri nei momenti decisivi. Questo dato suggerisce che, con maggiore cinismo, la squadra di Chivu avrebbe potuto ottenere un distacco ancora più significativo in classifica.

Il Milan, pur con meno occasioni create in totale, non è da meno nello spreco, registrando 24 grandi occasioni non concretizzate. Questo deficit di finalizzazione per la squadra di Allegri, i cui risultati si basano spesso sulla massima efficacia, è un campanello d’allarme, soprattutto in vista di scontri diretti cruciali come il Derby.

In sintesi, mentre le milanesi primeggiano nel portare la palla in area e creare pericoli, dimostrano anche di avere un margine di miglioramento enorme nell’ultimo tocco. Il prossimo Derby non sarà solo uno scontro tra attacchi stellari, ma una prova di nervi in cui il cinismo potrebbe fare la vera differenza.