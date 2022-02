Inter Milan, sfida tra portieri: primo derby rossonero per Maignan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Milan sarà anche la sfida tra Samir Handanovic e Mike Maignan. Il portiere francese fa il suo esordio nel derby della Madonnina

Il derby tra Inter e Milan di questa sera rappresenterà l’esordio nella stracittadina per Mike Maignan. Il portiere francese aveva saltato la gara di andata per infortunio, da cui ha recuperato in tempi record.

Come riportato stamattina sul Corriere dello Sport, è aperta la sfida con il collega e rivale Samir Handanovic. Entrambi arrivano a questa sfida da scudettati. Il portiere nerazzurro dalla scorsa Serie A, “Iron Mike” dalla Ligue 1.