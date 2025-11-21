Inter Milan è anche il derby delle società amiche: sfida nella sfida, il bilancio tra Cardinale e Oaktree

Inter Milan rappresenta anche il derby delle due proprietà amiche: il bilancio tra Gerry Cardinale e Oaktree. Il dato

Il Derby di Milano di domenica non è solo una sfida in campo, ma anche il sesto scontro tra le due proprietà americane, come analizzato da Il Corriere dello Sport.

Dall’insediamento di Oaktree (al posto di Suning) e la gestione RedBird, l’Inter – pur reduce da sei successi consecutivi – non ha ancora vinto la stracittadina. Nei cinque precedenti tra le dirigenze a stelle e strisce, si registrano tre vittorie per il Milan e due pareggi, con la conquista della Supercoppa Italiana da parte rossonera.

Sinergia Fuori Dal Campo

Nonostante l’accesa rivalità agonistica, fuori dal campo si è innescata una grande sinergia. Gli ottimi rapporti tra l’AD del Milan, Giorgio Furlani, e la top manager di Oaktree, Katherine Ralph, hanno consolidato la collaborazione, superando le frizioni che avevano caratterizzato la fase finale dell’era Suning in nerazzurro, in particolare sul fronte stadio.

