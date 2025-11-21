Collovati svela: «Io sono un Allegriano convinto ma sono convinto che al Milan a gennaio serva questo innesto»

Collovati, doppio ex di Milan e Inter, ha svelato la propria ammirazione per Massimiliano Allegri e non solo: le dichiarazioni

Fulvio Collovati, doppio ex di Inter e Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera analizzando il Derby di Milano, sbilanciandosi sulla tattica e sulle chiavi della partita.

Pronostico negato e tattica Allegriana

Collovati vede una gara «molto tattica» ed «equilibrata», rifiutando un pronostico esplicito. Sulla strategia rossonera:

«Non penso che Massimiliano Allegri si esporrà. Viene tacciato, secondo me ingiustamente, di “corto muso”. Però, cercherà di colpire in contropiede sfruttando la velocità di Rafael Leao e di Pulisic. L’Inter, invece, attende e riparte sfruttando le corsie esterne».

Il divario è in attacco, dove l’Inter ha «più potenzialità» con Lautaro Martinez, Pio Esposito, Thuram e Bonny. Per questo motivo, il Milan sarà «molto chiuso».

Il miglior centrocampo del campionato

Il punto di eccellenza del Derby è la mediana:

«Un’altra cosa da dire è che in questo derby ci sarà, per quanto riguarda il centrocampo, il meglio del nostro campionato: Rabiot, Modric e Fofana da una parte; Barella, Calhanoglu e uno tra Zielinski e Sucic dall’altra».

Collovati «Allegriano» e la difesa sistemata

Collovati si definisce «Allegriano» perché «sa valorizzare i giocatori» e ottenere risultati anche in contesti difficili. Ammette che il Milan va in difficoltà contro squadre chiuse (Cremonese e Pisa).

Riguardo la retroguardia, il Milan subisce meno gol dell’Inter ed Allegri ha «sistemato la difesa»: Pavlovic è una «certezza» e Gabbia ha «scalato le gerarchie». Il rientro di Rabiot è «fondamentale», poiché protegge e supporta Pulisic/Gimenez.

L’urgenza del centravanti da 20 gol

La nota dolente è l’attacco:

«È importante avere una punta. Ci vuole un attaccante da 20 gol. Gimenez svaria, ma il Milan ha bisogno di riempire l’area di rigore. Ha bisogno di un 9 che sgomiti con i difensori».

Leão non può essere un centravanti alla Lukaku: «deve avere spazi», e non è detto che l’Inter glieli conceda. La sua conclusione sul gol di Hateley è sportiva: «Non mi dà fastidio: ci sta che un avversario abbia fatto meglio di me».

