Inter Milan, è già iniziato il derby! In amichevole Pulisic e Lautaro brillano. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il countdown per il Derby della Madonnina del prossimo 23 novembre è ufficialmente iniziato, e i due club meneghini si preparano a riaccogliere i loro assi con un bottino di gol e fiducia. Come sottolineato questa mattina dal Quotidiano Sportivo, i protagonisti più attesi della stracittadina, l’interista Lautaro Martínez e il rossonero Christian Pulisic, hanno dimostrato di avere il “piede caldo” durante la sosta per le nazionali e nelle amichevoli interne.

La sosta internazionale ha visto il Toro argentino, capitano e bomber dell’Inter, protagonista con la sua Albiceleste. Nell’amichevole giocata contro l’Angola, Lautaro Martínez non solo ha messo a segno una rete, ma ha anche fornito un assist decisivo per il gol del definitivo 2-0 firmato dal fuoriclasse Lionel Messi. Una prestazione completa che inietta grande morale in vista del duello con i cugini.

Dall’altra sponda del Naviglio, anche il Diavolo può sorridere. Christian Pulisic, l’esterno offensivo americano soprannominato “Captain America” e uomo chiave del nuovo assetto tecnico, ha aperto le marcature nell’amichevole giocata dal Milan contro la Virtus Entella. Per Pulisic, reduce da un piccolo infortunio e rientrato in tempo per il derby, trovare subito la via del gol in un test di allenamento è un segnale incoraggiante per il tecnico.

🛡️ Allegri e Tare Caricano il Milan: Obiettivo Sorpasso

Il derby rappresenta uno snodo cruciale per il Milan, che ambisce al sorpasso in classifica e vuole dimostrare la bontà delle scelte fatte in estate. Sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico pragmatico richiamato per dare solidità e vincenti ambizioni, i rossoneri puntano a sfruttare il momento positivo dei loro giocatori chiave.

In questa missione, Allegri è affiancato dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’esperto dirigente chiamato a plasmare una rosa competitiva e vincente. La coppia Allegri-Tare ha già posto le basi per un Milan ambizioso, e una vittoria nel derby è vista come la consacrazione del loro progetto.

Il duello tra il bomber argentino dell’Inter e il guizzante esterno americano del Milan si preannuncia quindi come uno dei principali motivi di interesse della sfida: chi dei due campioni saprà mantenere il piede caldo e fare la differenza?