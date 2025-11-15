Inter Milan, Pulisic carica i rossoneri e fissa l’obiettivo stagionale! Segui le ultimissime sui rossoneri

Christian Pulisic, l’esterno americano noto come “Captain America”, si riprende la scena in casa Milan. Dopo un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per tre settimane, il giocatore è pronto a tornare titolare nella prossima sfida contro i rivali cittadini, l’Inter, affiancando il funambolico Rafael Leão in attacco. A rilanciare la notizia è stata La Gazzetta dello Sport questa mattina, sottolineando come Pulisic, l’uomo di fiducia del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, vanti un record personale impressionante: è infatti imbattuto da cinque Derby di Milano consecutivi.

Il suo rientro rappresenta un elemento cruciale per la formazione rossonera, guidata in panchina dal ritornante mister Massimiliano Allegri, uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano, chiamato a risollevare le ambizioni del club. La sua esperienza e il suo pragmatismo si uniscono alla visione del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ex dirigente della Lazio, artefice di un mercato ambizioso e del ritorno di Allegri. Questo nuovo asse tecnico-dirigenziale è chiamato a riportare il Diavolo ai vertici del calcio nazionale.

L’Ambizione Dichiarata: Niente Tabù per i Rossoneri

In un’intervista rilasciata a CBS Sports, Pulisic non ha nascosto le elevate ambizioni della squadra. “Lo Scudetto è il nostro obiettivo, sicuramente,” ha dichiarato il talentuoso giocatore, superando ogni riserbo tipico delle dichiarazioni pre-campionato.

Quando gli è stato chiesto se non vincere il titolo renderebbe la stagione negativa, il centrocampista offensivo statunitense, leader tecnico della squadra, ha risposto con grande maturità e determinazione: “Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita.” Ha poi aggiunto, con la consapevolezza di chi ha già vinto trofei importanti: “Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato.”

Le parole di Pulisic infiammano l’ambiente e mettono in chiaro l’intento del club di Via Aldo Rossi, che con la guida di Max Allegri e il supporto di Igli Tare punta senza mezzi termini al massimo traguardo. La sua presenza in campo, specie nel delicato derby, sarà fondamentale per dare concretezza alle aspirazioni Scudetto della squadra.