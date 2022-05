Inter Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del derby valido per la penultima giornata di campionato

Il Milan Primavera scende in campo al Breda nel derby contro l’Inter per blindare la salvezza. In casa della seconda in classifica i rossoneri cercano una vittoria per evitare i play-out, al momento distanti solo una lunghezza in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Inter Milan Primavera LIVE: sintesi e moviola

Calcio d’inizio alle ore 17:00

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Inter Milan Primavera: risultato e tabellino

MARCATORI:

INTER: In attesa di comunicazione ufficiale

MILAN: In attesa di comunicazione ufficiale

ARBITRO: Paride Tremolada

ASSISTENTI: Pressato – Voytyuk

AMMONITI: