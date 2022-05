Inter Milan Primavera 2-2: pareggio pirotecnico, salvezza ancora in bilico

Inter Milan Primavera 2-2: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del derby valido per la penultima giornata di campionato

Il Milan Primavera scende in campo al Breda nel derby contro l’Inter. In casa della seconda in classifica i rossoneri i rossoneri trovano un pareggio prezioso vista la prestazione, ma la salvezza resta in bilico. Si giocherà tutto all’ultima giornata.

Inter Milan Primavera 2-2 LIVE: sintesi e moviola

1‘ – Comincia il match.

5‘ – Fase di studio tra le due squadre, ancora nessuna occasione.

12‘ – Prima conclusione nerazzurra di Fabbian, palla alta.

17′ GOOOL MILAN! – Contropiede fulminante di Marco Nasti che sfida Cortinovis e lo salta secco. Il numero 9 è glaciale davanti a Botis, vantaggio rossonero.

21‘ – Reazione nerazzurra con Jurgens che di testa da buona posizione non insacca su cross di Silvestro.

29′ NASTI! – Diagonale da fuori area dell’attaccante, palo sfiorato alla destra di Botis. Scatenato il numero 9.

36‘ – Ci prova anche Gala da fuori, blocca Botis.

38′ OCCASIONE MILAN! – Pericolosi i rossoneri. Recupero palla in zona alta, Lazetic arriva sul fondo e serve Foglio in area, il suo tiro a botta sicura viene respinto da Botis.

FINE PRIMO TEMPO – Rossoneri in vantaggio al termine dei primi 45 minuti.

46‘ – Comincia il secondo tempo.

47′ GOL INTER – Dopo pochi secondo di ripresa Franco Carboni segna con un cross che prende una traiettoria strana che inganna Desplanches.

52′ OCCASIONE MILAN! – Discesa sulla fascia di Bozzolan che mette un bel cross per Foglio, il colpo di testa del centrocampista finisce tra le braccia di Botis.

58′ GOL INTER – Non bene qui la difesa rossonera. Dopo una respinta di Desplanches su Zuberek arriva Valentin Carboni che mette al centro per Fabbian che insacca di testa a porta vuota.

70‘ – Milan che ha subito il colpo del secondo gol, nessuna reazione dei rossoneri.

75′ DOPPIA OCCASIONE! – Chaka Traorè da dentro l’area con un tiro a giro deviato sfiora il palo. Da calcio d’angolo che ne segue Nasti tenta un tiro al volo che sfiora il palo.

79′ MILAN IN 10 – Scontro tra Grygar e Bosisio, l’arbitro vede un fallo del difensore rossonero già ammonito. Secondo giallo per lui.

89′ GOOOL MILAN! – El Hilali pesca il jolly dalla distanza, favorito da una deviazione. Palla all’angolino, 2-2.

93′ NASTI! – Milan ad un passo dal gol vittoria con l’attaccante che con una fucilata da fuori sfiora la traversa.

FINISCE QUI! – Il Milan strappa un pareggio al Suning Training Center.

Migliore in campo Milan: NASTI (Le pagelle)

Inter Milan Primavera 2-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 17′ Nasti, 47′ F. Carboni, 58′ Fabbian, 89′ El Hilali

INTER (4-3-1-2): Botis; Silvestro, Cortinovis, Hoti, Carboni F.; Casadei (77′ Moretti), Sangalli (87′ Nunziatini), Fabbian; Zuberek (77′ Grygar); Jurgens (66′ Abiuso), Peschetola (46′ V. Carboni). A disp.: Rovida, Basti, Iliev, Fontanarosa, Derwishi, Owusu. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga; Bozzolan, (53′ Incorvaia) Gala (65′ Traorè), Foglio (65′ Marshage), Robotti (69′ Eletu), Borges; Lazetic (53′ El Hilali), Nasti. A disp.: Nava, Pseftis, Obaretin, Tolomello, Omoregbe, Bjorklund, Roback. All.: Terni.

ARBITRO: Paride Tremolada

ASSISTENTI: Pressato – Voytyuk

AMMONITI: 27′ Bosisio, 40′ Bozzolan, 51′ Casadei, 55′ Robotti, 77′ F. Carboni

ESPULSI: 79′ Bosisio