Pagelle Inter Milan Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la 33esima giornata di campionato

Le pagelle derby Primavera tra Inter e Milan, gara valida per la 33esima giornata di campionato Primavera 1. LA CRONACA DEL MATCH

Desplanches 5,5: Può fare di più sul cross che si insacca in rete di Carboni in occasione del secondo gol nerazzurro.

Coubis 6: Prestazione solida.

Bosisio 5: Tanti errori e l’ingenuità nel finale che lascia in 10 i rossoneri.

Stanga 5,5: In difficoltà sui tanti movimenti dei giocatori offensivi dell’Inter.

Bozzolan 5,5: Poca qualità nelle sue discese. (Dal 53′ Incorvaia 5,5: Non entra bene in partita)

Gala 6: Solita prestazione ad alta intensità. (Dal 65′ Traorè 5,5: Pochi spunti.)

Foglio 6: Personalità in mezzo al campo, cala nella ripresa. (Dal 65′ Marshage 6: Esordio per lui in Primavera)

Robotti 6: Tanta presenza nel primo tempo, in difficoltà come tutti i suoi compagni nel secondo. (Dal 69′ Eletu 6,5: Confeziona l’assist per il pareggio)

Borges 6: Buona gamba, costante sulla sua fascia.

Lazetic 5,5: Fisicamente ancora da rivedere. (Dal 53′ El Hilali 6,5: Gol che pesa come un macigno a livello psicologico)

Nasti 7: Leader tecnico e carismatico della squadra. Quando ha palla tra i piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso.

PAGELLE

INTER (4-3-1-2): Botis 5,5; Silvestro 6,5, Cortinovis 5,5, Hoti 5,5, Carboni F. 6; Casadei 6 (77′ Moretti S.V.), Sangalli 6 (87′ Nunziatini S.V.), Fabbian 6; Zuberek 5,5 (77′ Grygar S.V.); Jurgens 5,5 (66′ Abiuso 5,5), Peschetola 5 (46′ V. Carboni 6,5). A disp.: Rovida, Basti, Iliev, Fontanarosa, Derwishi, Owusu. All.: Chivu 6

MILAN (3-5-2): Desplanches 5,5; Coubis 6, Bosisio 5, Stanga 5,5; Bozzolan 5,5 (53′ Incorvaia 5,5) Gala 6 (65′ Traorè 5,5), Foglio 6 (65′ Marshage 6), Robotti 6 (69′ Eletu 6,5), Borges 6; Lazetic 5,5 (53′ El Hilali 6,5), Nasti 7. A disp.: Nava, Pseftis, Obaretin, Tolomello, Omoregbe, Bjorklund, Roback. All.: Terni 6,5