Inter Milan: Pioli prepara la tattica alla Gasperini per vincere il derby. Il tecnico rossonero vuole giocarsela così

Secondo il Corriere dello Sport Stefano Pioli starebbe preparando una gara alla Gasperini in vista del derby di sabato. Pressione più alta del solito, uomo a uomo: proprio come fa l’Atalanta.

Kessie in disturbo su Brozovic, Tonali duellerà con Barella, Bennacer addosso a Calhanoglu e così via per togliere respiro all’Inter.