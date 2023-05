Inter Milan, Pioli trova il problema: «Ecco cosa ha fatto la differenza»

Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan Sampdoria, ha parlato così dei due derby persi con l’Inter in Champions

CHAMPIONS «La differenza l’hanno fatto i primi tempi delle due partite. Non dobbiamo guardare indietro, non siamo riusciti a far gol, ma dobbiamo guardare avanti. Giocatori stanchi? Noi siamo arrivati in buone condizioni buone poi il risultato non è stato quello che volevamo».

