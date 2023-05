Conferenza stampa Pioli: «Delusi ma dimostriamo chi siamo»

Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa la sfida di domani tra Milan e Sampdoria a San Siro: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, a partire dalle ore 14, presenterà la sfida di domani sera tra Milan e Sampdoria. Segui con noi la diretta LIVE.

ULTIME TRE PARTITE «Siamo indietro rispetto a dovremmo essere, dobbiamo pensare alla partita di domani, abbiamo ancora la possibilità di dimostrare chi siamo»

DELUSIONE «Abbiamo subito una delusione forte, ma adesso siamo preparati per far bene. L’obbiettivo è il quarto posto. Ho perso tanto e vinto tanto, ai giocatori parlo tanto come faccio sempre, abbiamo parlato e lavorato e preparato la partita di domani»

ESCLUSIONE JUVENTUS «In questa stagione abbiamo imparato nuove cose che ci aiuteranno in futuro, l’unica cosa concreta è la partita cose che non possiamo controllare non ci interessano»

CHAMPIONS «La differenza l’hanno fatto i primi tempi delle due partite. Non dobbiamo guardare indietro, non siamo riusciti a far gol, ma dobbiamo guardare avanti. Giocatori stanchi? Noi siamo arrivati in buone condizioni buone poi il risultato non è stato quello che volevamo»

CONCLUSIONI «A fine stagione trarrò le conclusioni, abbiamo avuto tanta difficoltà contro squadre più piccole. Il difetto più importante è stato finalizzare troppo poco, bisogna far meglio soprattutto a difese chiuse, noi siamo stati carenti. Tutti hanno dato il massimo, chi più chi meno, fa parte di una stagione»

ITALIANE IN EUROPA «Tanta roba per il calcio italiano, per continuare così bisogno aver talento e va fatto i complimenti ai club che ci sono riusciti. Le scelte fatte sono state fatte con la società, cercheremo di porre rimedio alle situazioni che ci hanno visto in difficoltà»

VOTO ALLA STAGIONE «In questi tre anni abbiamo ottenuto tanto quindi le aspettative sono alte, il bilancio varrà fatto a fine stagione sia per un voto più alto o più passo. I voti li date voi, aspettiamo queste tre partite per trarre le conclusioni»

SCELTA DI ORIGI «Quando ci è mancato Rafa per le sua caratteristiche mi è sembrato giusto far giocare lui, ma non è giusto parlare dei singoli, facciamo fatica a vincere le partite sporche»

COSA E’ MANCATO «Siamo mancati nell’ultima tre quarti di campo, un peccato grave»

IBRAHIMOVIC «Ibrahimovic spero di recuperarlo per l’ultima partita ma ancora non so dirlo perchè non è tornato ancora sul campo»

SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA «In bocca al lupo alle persone che stanno vivendo questa sitauzione e che possa migliorare il prima possibile»

SAMPDORIA «Ha poco da perdere, se la Sampdoria gioca con dignità e orgoglio noi dobbiamo fare lo stesso. Un mese fa abbiamo battuto Napoli e poco fa la Lazio, abbiamo peccato in continuità»