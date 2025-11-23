Inter Milan, Marelli sul contatto Lautaro Gabbia: «Manca un cartellino»

Inter Milan, primi episodi dubbi negli istanti iniziali del match. Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sul contatto tra Gabbia e Lautaro

Contatto tra Lautaro Martinez e Matteo Gabbia nel corso dei primi minuti di gioco. Ad averne la peggio è stato il difensore del Milan che per qualche istante è stato fermo fuori dal campo per consentire l’intervento dei medici.

Secondo Luca Marelli manca un cartellino giallo al capitano dell’Inter, così il commentatore tecnico arbitrale ai microfoni di DAZN:

GIALLO PER IMPRUDENZA – «Entrata di entrambi i giocatori brutta. Gabbia non è stato sanzionato perché, entrato con la gamba alta, non colpisce l’avversario. Lautaro col gomito molto alto, manca un cartellino giallo per imprudenza».