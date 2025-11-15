Inter Milan, Leao in coppia con Pulisic? Non accade da… Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

La ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali sarà segnata dall’atteso Derby della Madonnina, in programma domenica 23 novembre alle 20:45. Per l’occasione, il Milan si prepara a schierare finalmente il suo tandem offensivo d’eccellenza al completo. Come rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Massimiliano Allegri, il mister del pragmatismo e del risultato, potrà contare dal primo minuto su Christian Pulisic e Rafael Leão in attacco.

Si tratta di un evento atteso, perché i due fuoriclasse rossoneri non giocano insieme dal fischio d’inizio addirittura dalla prima gara ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia contro il Bari a metà agosto. La continuità della coppia è stata purtroppo interrotta prima dall’infortunio al polpaccio del portoghese, l’ala dinamica e devastante, e poi da quello che ha fermato l’americano, Pulisic, l’esterno tecnico e decisivo.

La Gioia di Allegri e Tare: Nuova Spinta per lo Scudetto

Il rientro contemporaneo dei due assi è una notizia fondamentale per il Milan di Max Allegri, che finalmente potrà contare sul pieno potenziale offensivo della squadra in una sfida cruciale. Pulisic, reduce da un lieve infortunio, e Leão, tornato in grande forma, rappresentano la chiave di volta per scardinare la difesa dei cugini interisti.

Questo tandem offensivo è un chiaro segno dell’ambizione voluta dal nuovo assetto societario. Il direttore sportivo Igli Tare, l’esperto dirigente che ha plasmato la rosa estiva, aveva investito molto sulla qualità e la capacità di decidere le partite dei due attaccanti. La loro presenza contemporanea in campo è la migliore risposta sul campo all’ottimo lavoro di pianificazione svolto da Tare.

Per il Milan, il derby non è solo una questione di rivalità, ma rappresenta un crocevia Scudetto. Avere i propri talenti al 100% è cruciale per l’obiettivo dichiarato di Allegri: superare l’Inter e posizionarsi in testa alla classifica.