Inter Milan, vertice in Prefettura pre derby: Viola e il plauso alle società ma stop ai biglietti omaggio. L’impegno per le Curve pulite continua

Inter Milan, ieri vertice in Prefettura prima del derby: il Procuratore Viola ha applaudito le due società ma stop ai biglietti omaggio

La vigilia del Derby di Milano è stata dominata da un importante vertice istituzionale. L’edizione odierna di Repubblica – Milano apre in prima pagina proprio sull’incontro avvenuto ieri in Prefettura, che ha visto seduti al tavolo il procuratore Viola e i presidenti di Inter e Milan. L’obiettivo del meeting era fare il punto sui progressi compiuti nella gestione dell’ordine pubblico a San Siro.

Non mollare la presa sulle Curve

Il procuratore Viola ha espresso un chiaro apprezzamento per il «lavoro» svolto fin qui dalle due società, riconoscendo gli sforzi profusi per garantire maggiore sicurezza e legalità all’interno dello stadio.

Tuttavia, il messaggio istituzionale è stato altrettanto perentorio: non bisogna «mollare la presa». La vigilanza deve restare massima per impedire il ripetersi delle situazioni problematiche che hanno portato alla celebre operazione «Curve pulite» (l’inchiesta che ha scosso il mondo del tifo organizzato e la gestione dei biglietti). Mantenere un controllo rigoroso è essenziale per la tutela di tutti i tifosi.

Stop alla prassi dei biglietti omaggio

Dal vertice è emersa una disposizione specifica per incrementare la trasparenza: è stato imposto lo stop immediato alla prassi dei biglietti omaggio destinati ai consiglieri comunali. Questa misura mira a eliminare ogni possibile zona d’ombra nella gestione degli accessi e a rafforzare la percezione di equità per tutti i partecipanti.

L’incontro tra Viola e i vertici di Inter e Milan conferma che la partita non si gioca solo sul campo, ma anche sul fronte della legalità. Il Derby di stasera, quindi, non sarà solo uno spettacolo sportivo, ma anche una dimostrazione del rinnovato impegno della città nel garantire un «governo» trasparente e sicuro di San Siro.

