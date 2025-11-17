Inter Milan, Impallomeni è sicuro: «Derby più importante per i rossoneri». Poi svela che...

Inter Milan, Stefano Impallomeni parla così in vista del derby di campionato, ma sui rossoneri sembra essere sicuro di una cosa: ecco quale

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del derby di campionato tra Inter e Milan. Secondo l’ex giocatore, infatti, la stracittadina sarà più importante per i rossoneri di Massimiliano Allegri che, con una sola partita a settimana, può puntare in alto. Nonostante tutto, però, la squadra di Chivu resta la migliore del campionato. Ecco, di seguito, le parole di Impallomeni.

«E’ una sliding door più per il Milan che per l’Inter. E’ vero, ho delle perplessità sulla tenuta del Milan per il titolo. Se non perde, con una partita a settimana, può lottare veramente per qualcosa d’importante. C’è un mucchio con 4-5 squadre, tutte molto simili, imperfette soprattutto. Il livello è quello però, tranne l’Inter che è superiore».

Inter Milan, ma non solo. L’opinione di Impallomeni sull’Italia

Infine, Impallomeni ha parlato anche dell’Italia di Gattuso, uscita sconfitta nell’ultima sfida contro la Norvegia per la qualificazione ai Mondiali: «C’è poco da fare, la differenza è stata netta. E’ una realtà che non ci piace ma che dobbiamo saper vivere. Siamo diventati un movimento molto piccolo. Possiamo prendercela con il presidente federale, i settori giovanili, ma è una crisi che dura dal 2010. Non abbiamo saputo intercettare una crisi incipiente e ora queste sono le conseguenze».