Inter Milan, emergenza difesa per Pioli: Kjaer-Thiaw possibile coppia centrale

Al rientro dalla sosta nazionali, il 16 settembre, ci sarà Inter-Milan: grattacapo in difesa per Pioli con l’infortunio di Kalulu

L’infortunio rimediato da Pierre Kalulu rischia di scombinare i piani di Stefano Pioli per Inter-Milan. Il tecnico rossonero deve fare i conti anche con la squalifica di Fikayo Tomori per il doppio giallo ricevuto nell’ultimo match contro la Roma.

Il grattacapo del tecnico rossonero, qualora il centrale francese non riuscisse a recuperare per il derby, si risolverebbe con Simon Kjaer come unica scelta per affiancare Malick Thiaw al centro della difesa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.