Tegola Milan, si ferma anche Kalulu: derby con l’Inter a rischio? La situazione

Il Milan continua a perdere i pezzi in vista del derby di campionato contro l’Inter: si ferma anche Pierre Kalulu per infortunio

Non c’è pace per Stefano Pioli ed il Milan: dopo l’infortunio alla caviglia di Giroud in nazionale, che aveva fatto inizialmente preoccupare i rossoneri, si ferma anche Pierre Kalulu. Il difensore francese è alle prese con un guaio muscolare, riscontrato a Milanello.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, verranno fatti ulteriori approfondimenti medici in settimana, ma la sua presenza nel derby contro l’Inter è a forte rischio.