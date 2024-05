David Milan, i rossoneri tornano alla carica! Col Lille si può chiudere per questa CIFRA: tutti gli aggiornamenti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport non sembra avere particolari dubbi: viste le difficoltà per Zirkzee e Sesko, il Milan è pronto a tornare alla carica per Jonathan David.

L’attaccante canadese non è mai realmente uscito dai radar del calciomercato Milan e può diventare un’opzione concreta per l’attacco. I rossoneri possono sfruttare gli ottimi rapporti con il Lille e strapparlo ai francesi per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.