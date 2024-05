Zirkzee Milan si scalda: da Bologna arriva un importante aggiornamento che può favorire il colpo dei rossoneri

Direttamente da Bologna arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Joshua Zirkzee, attaccante ormai da diverso tempo nell’orbita del calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb il club rossoblu si prepara in estate alla sua cessione e, in questa fase, starebbe valutando in maniera concreta la possibilità di inserire alcune contropartite con cui andare a rinforzarsi. Con il Milan c’è in piedi la questione relativa al riscatto di Saelemaekers, che potrebbe dunque giocare un ruolo fondamentale.