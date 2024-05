Conte Milan, giallo sul futuro del tecnico: il Diavolo potrebbe aver bluffato! Il RETROSCENA

Conte Milan, è giallo sul futuro dell’ex commissario tecnico della Nazionale: il Diavolo potrebbe aver bluffato! Il RETROSCENA

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, il profilo che più di tutti i tifosi del Milan sognano di vedere sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione.

L’ex ct della Nazionale ha aperto all’ipotesi rossonera ma, stando a quanto si apprende, il club non ha mai confermato l’interesse per il salentino non ritenendolo l’allenatore giusto per il proprio progetto. Non si può escludere a priori però che il Diavolo abbia bluffato per tenere un profilo basso.