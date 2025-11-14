Inter Milan, Dumfries rientra in Italia e lascia il ritiro dell’Olanda: le ultime sulle condizioni. Segui le ultimissime

A poco più di una settimana dal cruciale Derby della Madonnina contro il Milan, l’Inter riceve un segnale d’allarme dal fronte Nazionali. L’esterno destro Denzel Dumfries non è stato inserito nell’elenco dei convocati dal CT dell’Olanda, Ronald Koeman, per la prossima sfida contro la Polonia. La causa: un problema fisico che ha spinto lo staff medico olandese a preferire la massima cautela.

La mancata convocazione del potente esterno nerazzurro, noto per la sua corsa instancabile sulla fascia, è strettamente legata a un leggero fastidio alla caviglia sinistra, come riportato da Sky Sport (fonte: Sky Sport).

Rientro Immediato a Milano: Fisioterapia per Esserci

Sebbene l’Inter non manifesti particolare preoccupazione, la vicinanza del derby di domenica prossima ha imposto una decisione rapida e condivisa. In accordo con gli Orange, si è deciso di far rientrare Dumfries a Milano nelle prossime ore per iniziare immediatamente le cure.

Il calciatore è atteso domani ad Appiano Gentile, dove darà il via a un intenso ciclo di fisioterapia mirato a fargli recuperare la condizione ottimale in tempo per la stracittadina. La sua presenza in campo è ritenuta fondamentale per l’assetto tattico dei nerazzurri.

Il Milan del Diavolo Si Prepara con Meno Stress

Dall’altra parte del Naviglio, la situazione è gestita con maggiore serenità. Il Milan e i suoi rossoneri, guidati dal pragmatico allenatore Massimiliano Allegri, possono contare su un quadro infortuni meno critico in vista del derby.

L’assenza di lunghi viaggi intercontinentali per i Nazionali del Diavolo e il ritorno programmato dei big entro giovedì permettono ad Allegri di preparare l’incontro con una rosa più riposata e al completo.

Il nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese noto per la sua attenzione alla gestione degli equilibri di squadra, può così monitorare con meno ansia l’evolversi della situazione in casa Inter, consapevole che un Dumfries non al 100% potrebbe rappresentare un vantaggio tattico per i rossoneri. La sfida non sarà solo tra i due allenatori, ma anche tra i due staff medici per garantire la presenza dei migliori in campo.